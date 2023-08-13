На станции метро "Маяковская" за летний сезон поженились 11 пар

Церемонии бракосочетания на этой станции метро сопровождают два состава "Москва-2020" и "Номерной"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. На станции московского метрополитена "Маяковская" за летний сезон заключили брак 11 пар, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"11 пар поженились на станции "Маяковская" этим летом. Мы вместе с московскими ЗАГСами подарили романтику новым семьям и теперь закрываем сезон летних свадеб в метро. Все росписи на "Маяковской" отличаются от стандартной процедуры заключения брака необычной площадкой и декорациями: церемонии сопровождают два состава "Москва-2020" и "Номерной", - говорится в сообщении.

Для регистрации брака на этой станции метро необходимо лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1.

"Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний. В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу пять пар. Мы благодарны молодоженам за то, что доверили нам свой самый важный день и желаем долгой и счастливой совместной жизни", - добавил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.