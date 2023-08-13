13 августа, 13:56

Суд в Киеве продлил действие наложенных на наместника Киево-Печерской лавры ограничений

Срок продлили "не более чем на два месяца", сообщил адвокат митрополита Павла Никита Чекман

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Действие процессуальных обязательств, наложенных на освобожденного под залог наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, продлено в пределах срока досудебного расследования. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

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"Срок действия обязательств продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца", - цитирует его издание "Общественное. Новости". Решение принято 11 августа Соломенским районным судом Киева. По словам Чекмана, прокурор также требовал запретить митрополиту посещение лавры, однако суд это ходатайство отклонил.

Митрополит канонической Украинской православной церкви обязан носить электронный браслет, не покидать село Вороньков под Киевом без уведомления следователя, по первому требованию являться для дачи показаний и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями. 

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