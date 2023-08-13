В Японии отменили 240 рейсов из-за приближения тайфуна "Лан"

Также затруднения ожидаются на железных дорогах

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 240 рейсов отменены в Японии в понедельник и вторник из-за приближения тайфуна "Лан". Об этом сообщила авиакомпания JAL.

Как ожидается, число отмененных или отложенных рейсов в ближайшие дни может возрасти по мере приближения тайфуна к побережью острова Хонсю. Отмены предвидятся и у других перевозчиков. Затруднения ожидаются и на железных дорогах: так, компания Central Japan Railway предупредила, что во вторник может быть приостановлено движение поездов на самом загруженном в стране участке между станциями Осака и Токио.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится в районе острова Хатидзё, относящегося к цепи островов Идзу к югу от Токио. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки он продолжит движение в северо-западном направлении и к 15 августа достигнет побережья острова Хонсю в районе Кинки, где расположена Осака, и Токай, где расположен крупный промышленный центр Нагоя.

В ближайшие дни интенсивность осадков в районе прохождения тайфуна может сравниться с их месячной нормой. Так, в ночь с понедельника на вторник в районах Кинки и Токай может выпасти от 400 до 600 мм дождей.

Ситуация осложняется завершением традиционного сезона летних отпусков, которые многие японцы берут по случаю буддийского праздника поминовения усопших Обон. В эти дни на всех транспортных узлах ожидается скопление японцев, многие из которых отправились в путешествие по стране или на малую родину впервые после пандемии коронавируса.

Тайфун внес коррективы и в отпуск премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который отменил поездку в префектуру Сидзуока.