В Туве более 2 тыс. человек попробовали национальный суп на фестивале баранины

В правительстве региона сообщили, что в готовке участвовали семь поваров - конкурсантов гастрономического фестиваля

ТАСС, 13 августа. Более 2 тыс. человек попробовали национальный тувинский суп "кара-мун", приготовленный в чане на 330 литров в рамках гастрономического фестиваля "Мой бизнес: Тувинская баранина", который прошел в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Республики Тыва.

"В рамках гастрономического фестиваля "Мой бизнес: Тувинская баранина" был приготовлен наваристый "кара-мун" - в чане на 330 литров приготовили 300 литров традиционного тувинского супа. Чтобы сварить его, понадобилось мясо и внутренности семи разделанных баранов, а в готовке участвовали семь поваров - конкурсантов гастрономического фестиваля. <…> Супом накормили более 2 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

Кроме супа, в заключительный день фестиваля был приготовлен узбекский плов. Мастер-класс по его приготовлению провел эксперт по восточной кухне, автор кулинарных книг Хаким Ганиев. "Плов он приготовил по всем канонам узбекской кухни, с использованием свежей баранины. На приготовление пошли 11 кг риса, 10 кг жирной тувинской баранины. <…> В результате получилось 45 кг плова. Его попробовали 225 человек", - пояснили в правительстве.

Национальный тувинский суп "кара-мун" готовится из баранины и особо ценится тувинцами. Считается, что есть "кара-мун" полезно для здоровья. Он имеет лечебные свойства: при простуде, сухом кашле в суп добавляют толченый корень пиона и пьют очень горячим.

Фестиваль "Мой бизнес: Тувинская баранина" проходил с 4 по 12 августа в Кызыле. 13 августа были подведены итоги фестиваля. Участие в нем приняли восемь шеф-поваров национальной тувинской кухни, которые готовили десятки разных блюд из баранины. Фестиваль проводится при поддержке правительства Тувы в целях развития гастрономического туризма и предпринимательства в сфере переработки мяса и мясных продуктов.