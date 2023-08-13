РПЦ выделит 1 млн рублей на помощь пострадавшим от стихии жителям Приморья

Как отметили в Московском патриархате, священнослужителям дали поручение об оказании духовной поддержки людям, эвакуированным в пункты временного размещения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) перечислит 1 млн рублей для оказания первой помощи жителям Приморского края, пострадавшим из-за подтоплений. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению перечислит 1 млн рублей на епархиальный счет (Владивостокской епархии - прим. ТАСС) на закупку необходимого для оказания первой помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье во Владивостокской епархии под председательством митрополита Владивостокского и Приморского Владимира создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим. В настоящее время определяются приходы в пострадавших от наводнения церковных округах, где в понедельник откроются пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений. Кроме того, во взаимодействии с местными властями прорабатывается вопрос участия епархии в помощи пострадавшим.

Священнослужителям дано поручение об оказании духовной поддержки людям, эвакуированным в пункты временного размещения. Также налажено оперативное взаимодействие епархии с ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сильныедожди идут в Приморье с середины прошлой недели. После прихода в край тайфуна "Ханун", в регионе началось наводнение. С 9 по 11 августа на юге Приморья выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Режим ЧС регионального уровня введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.