Судно "Профессор Молчанов" забрало волонтеров с метеостанции на острове Вайгач

Оно доставит их в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" забрало группу волонтеров с полярной метеостанции на острове Вайгач, сообщили ТАСС с борта "Профессора Молчанова". В июле их доставил на остров "Михаил Сомов", который должен был их забрать в начале августа.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа (ЗФИ), сошел с мели 8 августа, остается в акватории ЗФИ. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно доставит их в Архангельск.

"Забрали волонтеров с Вайгача", - написали ТАСС с "Профессора Молчанова".

На северную оконечность Вайгача "Михаил Сомов" доставил шесть волонтеров в рамках экологической экспедиции МИРЭА "Российский технологический университет" и Губернаторского центра Архангельской области при поддержке экологического движения "Чистый Север - чистая страна". Волонтеры убирали территорию и помогали в благоустройстве для строительства новой многофункциональной полярной станции, они отбирали пробы воды и грунта на микропластик.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту "Михаила Сомова" находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза.