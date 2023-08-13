В Прикамье у музея "Сользавод" построят причал для крупных пассажирских судов в 2024 году

На эти цели выделили 32 млн рублей

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Причал для двух-, трех- и четырехпалубных пассажирских судов будет построен в 2024 году в районе музея-заповедника "Сользавод" в городе Соликамске Пермского края. На эти цели из бюджета Прикамья выделено 32 млн рублей, сообщили ТАСС в региональном министерстве по туризму.

"Соликамский городской округ стал победителем конкурсного отбора на создание причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов. В 2024 году причал появится в районе музея-заповедника "Сользавод" в акватории реки Кама на месте старого причального сооружения. На реализацию проекта, общая сумма которого составляет порядка 36 млн рублей, выделено 32 млн рублей из бюджета Пермского края", - сказали в Минтуризма.

По данным ведомства, в этом году ФБУ "Администрация "Камводпуть" провела работы по обследованию, расчистке и углублению дна акватории Боровской воложки для прохода двух-, трех- и четырехпалубных пассажирских судов. "Ежегодно Соликамск посещают более 100 тыс. туристов и экскурсантов. С созданием новой причальной инфраструктуры туристическая привлекательность древнего Соликамска возрастет еще больше", - отметили в министерстве по туризму.

Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников сообщал ТАСС о планах по продлению круизных маршрутов, проходящих через Пермь и входящие в проект "Великий волжский путь", до Верхнекамья. Планируется, что вся необходимая инфраструктура будет обустроена в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка", Березниках и Соликамске к 2026 году.