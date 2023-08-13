Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума "Машук"

По словам президента, мероприятие поможет молодым педагогам привить их ученикам высокие ценности

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что Всероссийский молодежный образовательный форум "Машук" поможет молодым преподавателям привить ученикам духовные ценности, традиции патриотизма и гражданственности. Приветственная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"В Год педагога и наставника в Пятигорске собрались молодые преподаватели, специалисты по дошкольному обучению, студенты педагогических вузов и средних учебных заведений. Все вы готовы посвятить себя благородному и очень важному делу - обучению и воспитанию подрастающего поколения. Впереди у вас - нелегкий путь, ведь этот труд требует не только глубоких знаний, но и педагогического таланта, мудрости, терпения и самоотдачи", - говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что содержательные дискуссии форума и встречи со старшими и опытными коллегами помогут молодым педагогам успешно овладеть профессией и будут способствовать тому, чтобы их "воспитанники росли здоровыми, умными, осознающими значимость высоких духовно-нравственных ценностей, традиций патриотизма, гражданственности, честного служения Родине".

Путин уверен, что форум пройдет в творческом ключе, запомнится насыщенной деловой программой, подарит участникам яркие впечатления от гостеприимства и радушия жителей Северного Кавказа, красоты его уникальной природы.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Машук" в субботу начал свою работу в Пятигорске. Форум является социально-образовательным проектом, направленным на поддержку инициатив молодежи в области экономики, права, политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий, гражданского общества, культуры, добровольчества. Мероприятие проводится ежегодно.