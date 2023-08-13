В Соликамске построят двухэтажную оранжерею в ботаническом саду Демидова

В региональном Министерстве по туризму сообщили, что стоимость строительства оценивается в 100 млн рублей

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Двухэтажную стеклянную оранжерею планируют построить в Соликамске в Пермском крае в Мемориальном ботаническом саду Григория Демидова, заложенном в 1731 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве по туризму Прикамья.

"Строительство оранжереи позволит воссоздать исторический облик ботанического сада и украсит его современный вид. По проекту это будет двухэтажное остекленное здание, где будут поддерживаться необходимые температура и влажность", - рассказали в Минтуризма.

По данным ведомства, стоимость строительства новой оранжереи оценивается в 100 млн рублей, однако источники финансирования проекта пока не определены. "Администрация Соликамского городского округа открыта идеям в отношении новых туристских объектов и готова содействовать меценатам и муниципально-частному партнерству", - добавили в ведомстве.

Ботанический сад Демидова в Соликамске является первым частным ботаническим садом России. Из его оранжерей в XVIII веке поставлялись фрукты для стола императрицы Екатерины Великой.

В 1730-е годы солепромышленник и заводчик Григорий Акинфиевич Демидов организовал в Соликамске первый в России частный ботанический сад. Он занимался интродукцией экзотических растений в суровых условиях. Собранная Демидовым коллекция включала в числе прочего 17 видов алоэ, три вида амариллиса, агавы, канны, кофейное дерево, 18 видов кактусов. Из плодовых деревьев здесь росли лимоны, апельсины и ананасы, поставлявшиеся, по данным историков, к столу императрицы Екатерины II. К 1761 году в ботаническом саду было 12 оранжерей. На сегодняшний день, по данным Минтуризма Прикамья, ботанический сад в Соликамске ежегодно посещают более 20 тыс. туристов.