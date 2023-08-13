Генконсульство РФ: задержанный рейс Анталья - Екатеринбург должен вылететь в 22:30

Как отметили в диппредставительстве, пассажиров разместили в гостиницах и предоставили им питание

АНКАРА, 13 августа. /ТАСС/. Пассажиры задержанного почти на сутки рейса компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург предварительно смогут вылететь домой в 22:30 (время совпадает с мск). Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"Рейс WZ 3062 из Антальи в Екатеринбург был задержан почти на сутки. Желающие пассажиры были размещены в гостиницах, другим предоставлено питание. Вылет предварительно намечен на 22:30", - сообщили в диппредставительстве.

Еще один самолет Red Wings, вылет которого откладывался с 11:35 в воскресенье, должен был вылететь из Антальи в аэропорт Жуковский в 20:30 мск. "По имеющейся информации, задержанный рейс WZ 3090 в аэропорт Жуковский запланирован к вылету в 20:30. Авиакомпания предоставила пассажирам питание", - сообщили в генконсульстве.

На онлайн-табло аэропорта Антальи отмечено, что на рейс WZ 3090 завершена регистрация и посадка пассажиров, выход из терминала закрыт.