На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум "Машук"

В мероприятии участвуют более 2,2 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Машук" в 14-й раз открылся на Ставрополье, передает корреспондент ТАСС.

"Это форум про образование, это форум для молодых педагогов. У нас сегодня 90% участников форума - это молодые педагоги школ, следующая смена примет педагогов из сферы высшего образования. Также у нас есть ребята, которые в целом отвечают за сферу наставничества. Во всех сферах - это и гиды, и библиотекари, и люди в сфере медиа, это и спортивные тренеры", - сообщила журналистам генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Екатерина Антонова.

Она отметила, что в 2023 году форум вырос содержательно. "У нас все форумы Росмолодежи теперь проходят в формате круглогодичных центров. Это <...> программа предработы с участниками до форума, когда мы делаем для них специальные цифровые недели. <...> И после того, как они уже становятся выпускниками форума, они получают для себя полноценную программу постсопровождения", - рассказала Антонова.

По информации организаторов, программа форума разделена на 2 смены, включающие в себя 12 тематических направлений, объединяющих все векторы развития педагогики и наставничества в России. В каждой смене примут участие 200 подростков, прошедших отбор Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Всего в форуме участвуют более 2,2 тыс. начинающих педагогов и учителей, советников по воспитательной работе, экскурсоводов, библиотекарей, воспитателей детских садов, студентов.

"Ставрополье расширяет свои возможности как крупной площадки для развития российской молодежи. Сегодня на нашей земле объединяется многолетний опыт проведения форума "Машук" и компетенции одноименного центра знаний, который открыт в крае в 2022 году. Уверен, это откроет новые горизонты для творческих и активных молодых людей, которые приехали в эти дни в наш край со всей России, покажет им самые эффективные пути для реализации себя в профессии и в жизни", - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы главы региона.