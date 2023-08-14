Православные христиане отмечают начало Успенского поста

Он продлится до 28 августа - праздника Успения Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Начало Успенского поста отмечают православные христиане в понедельник. Это самый короткий из четырех церковных многодневных постов, он длится ровно две недели - до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

"Успенский пост имеет глубокое духовное значение. Он начинается 14 августа, а заканчивается 28 августа - это связано с так называемыми праздниками спасов. 14 августа празднуют Изнесение честных древ животворящего креста Господня, в народе его именуют Медовый спас. Обычно пчеловоды приносят в церковь плоды своих трудов, освящают мед", - рассказал ТАСС кандидат богословия, протоиерей Александр Пелин.

19 августа отмечают праздник Преображения Господня - Яблочный спас. В этот день освящают плоды нового урожая - виноград и яблоки. Завершается пост 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Верующие столетиями соблюдают Успенский пост. Еще в V веке началось почитание Божией Матери в богослужении и празднование связанных с ее жизнью праздников. По мнению некоторых историков церкви, праздник Успения стал широко праздноваться в VI веке при византийском императоре Маврикии, правившем в 582-602 годы.

"Успенский пост появился примерно в 1000 году, связано это с развитием монашеской традиции. Исследователи считают, что была такая основная идея - существует Великий пост перед Пасхой, и те, кто не мог поститься в Великий пост, постятся в следующий Петров пост, который также называют дополнительным. А если не успевают, то тогда постятся перед праздником Успения Пресвятой Богородицы", - отметил Пелин.

Ограничения

Церковный устав предполагает во время Успенского поста такое же строгое воздержание, как и в Великий пост. Однако, по словам протоиерея, строгость поста должна быть соразмерима с теми условиями, в которых находится человек - нужно ориентироваться на состояние здоровья, образ жизни и советы духовника.

"Конец лета всегда жаркий, как раз много овощей и фруктов, а домашний скот обычно не забивали в это время. Полноценно разрешается есть различные фрукты, овощи, а пища животного происхождения не рекомендуется к употреблению", - пояснил он.

Кроме того, в день Преображения Господня на трапезе разрешается рыба.