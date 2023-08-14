Telegram начал внедрять функцию бесплатной публикации сторис

Функция доступна с 14 августа, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров

МОСКВА, 14 августа./ТАСС/. Функция бесплатной публикации сторис начнет постепенно внедряться в мессенджере Telegram с сегодняшнего дня. Об этом сообщил в Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram запустил возможность публикации в июле только для обладателей платной подписки Telegram Premium. При этом остальные пользователи могли просматривать и комментировать сторис владельцев подписки.

"Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram" , - сообщил Дуров.