13 августа, 22:28

Telegram начал внедрять функцию бесплатной публикации сторис

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Функция доступна с 14 августа, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров

МОСКВА, 14 августа./ТАСС/. Функция бесплатной публикации сторис начнет постепенно внедряться в мессенджере Telegram с сегодняшнего дня. Об этом сообщил в Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

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Telegram запустил возможность публикации в июле только для обладателей платной подписки Telegram Premium. При этом остальные пользователи могли просматривать и комментировать сторис владельцев подписки.

"Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram" , - сообщил Дуров. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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