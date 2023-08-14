13 августа, 23:20

В двух районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности

Речь идет о Хасынском и Среднеканском муниципальных образованиях

ТАСС, 14 августа. Спасатели объявили на 14-15 августа экстренное предупреждение на территории двух муниципальных образований Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

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"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре.

По данным спасателей, в Хасынском и Среднеканском районах прогнозируется пожарная опасность четвертого класса. Существует риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня. В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию.

Сейчас в указанных районах облачно, ветра нет. Температура воздуха в дневное время поднимется до плюс 28 градусов.

  

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