В двух районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности

Речь идет о Хасынском и Среднеканском муниципальных образованиях

ТАСС, 14 августа. Спасатели объявили на 14-15 августа экстренное предупреждение на территории двух муниципальных образований Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре.

По данным спасателей, в Хасынском и Среднеканском районах прогнозируется пожарная опасность четвертого класса. Существует риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня. В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию.

Сейчас в указанных районах облачно, ветра нет. Температура воздуха в дневное время поднимется до плюс 28 градусов.