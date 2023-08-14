В Приморье отметили спад уровня воды в реках, подтопивших Спасск-Дальний и Уссурийск

Динамика снижения на некоторых участках превышает 1 м за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Уровень воды постепенно снижается в реках, подтопивших города Спасск-Дальний и Уссурийск в Приморском крае.

"В пунктах временного размещения остаются 69 человек, из них - 10 детей. <...> На реке Кулешовке уровень воды - 341 см, что выше поймы на 111 см, динамика снижения за сутки - на 79 см. На реке Спасовке уровень воды - 267 см, что ниже поймы на 123 см, динамика снижения за сутки - на 142 см", - говорится в сообщении администрации Спасска-Дальнего, размещенном в Telegram-канале.

"Вода спадает везде, где-то даже до 1 м спад. На "Семи ветрах" прогноз, что к вечеру вода спадет окончательно, единственный сложный район - Междуречье, где вчера мы сирены включали, потому что вода туда пошла. Пока прогноза по спаду воды там нет, вода стоит, не прибывает и не уходит никуда. У нас там новостройки, многоэтажки, мы их отключили от света, потому что это опасно, там очень много многоэтажек, отключено шесть домов", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Уссурийска.

По информации в Telegram-канале администрации Уссурийска, общий уровень воды в городе за последние 8 часов снизился на 120 см, электроснабжение отсутствует в селах Утесное, Красный Яр, ДЭУ-196. Кроме того, в Утесном и Красном Яру отключено водоснабжение. Нет сообщения по дорогам краевого значения с Алексей-Никольской, Борисовской, Краснояровской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопление территорий. Спасск-Дальний и Уссурийский городские округа стали одними из самых пострадавших от стихии территорий края.