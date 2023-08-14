Авиарейсы на север Хабаровского края перенесли из-за непогоды

Вылеты назначили на 15 августа

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Самолеты по направлению из Хабаровска в несколько населенных пунктов на севере Хабаровского края перенесли из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровского аэропорта.

"По метеоусловиям аэропортов назначения перенесено время вылета следующих рейсов: НИ407 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан за 12 августа, НИ403 Хабаровск - Аян - Нелькан за 14 августа", - говорится в сообщении. Как уточняется, вылеты перенесены на вторник, 15 августа.

В Хабаровском крае в конце прошлой недели объявляли штормовое предупреждение. В ряде районов прошли дожди, усиливался ветер. Сейчас погода улучшается. Опасные метеоявления сохранились на территории Верхнебуреинского района, где ожидаются местами сильные и очень сильные дожди. В Хабаровске сегодня до 24 градусов тепла пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-7 м/с.