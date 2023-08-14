Самолет рейса Екатеринбург - Якутск сел в Хабаровске из-за метеоусловий

В частности, в Якутии наблюдается сильное задымление из-за лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Якутск, сел в Хабаровске из-за метеоусловий в месте назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"По метеоусловиям Якутска в аэропорту Хабаровск как на запасном совершил посадку самолет, следующий рейсом R3468 Екатеринбург - Якутск", - говорится в сообщении.

В понедельник Якутск заволокло сильным дымом, в воздухе пахнет гарью. Региональные власти связывают задымленность с движением воздушных масс из Амурской области, Хабаровского края и юго-востока Якутии, где отмечается негативная лесопожарная обстановка. По информации пресс-службы аэропорта Якутск, по состоянию на 09:00 (03:00 мск) видимость в аэропорту составляет 2 000 м, задымленность стала причиной задержки нескольких рейсов.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Якутск, рейс авиакомпании "Якутия", прибывающий из Москвы, перенаправлен в Нерюнгри. При этом рейсы авиакомпании S7 выполнены по расписанию, авиакомпания "Полярные авиалинии" выполнила рейсы в Батагай и Мому, отправлен рейс "Якутии" в Батагай.