На большинстве рек Приморья ожидается спад воды в ближайшие сутки

Исключения составят среднее и нижнее течения Уссури, Большой Уссурки и Малиновки

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Спад воды на большинстве рек Приморского края после наводнения продолжится в ближайшие сутки, сообщается в бюллетене Приморского гидрометцентра. Исключения составят среднее и нижнее течения рек Уссури, Большой Уссурки и Малиновки.

"В ближайшие сутки на большинстве рек края продолжится спад воды, в бассейнах рек Раздольной и Илистой интенсивность спада будет увеличиваться, 15 августа вода уйдет с опасных отметок. При условии выпадения локальных дождей спад воды на отдельных участках рек приостановится. Продолжится небольшой подъем воды в среднем течении реки Уссури, в среднем и нижнем течении рек Большой Уссурки и Малиновки. Прохождение максимальных уровней паводка здесь ожидается 15-18 августа на отдельных участках при опасных отметках", - сообщается в документе.

Уточняется, что 14 августа на большинстве рек края уже наблюдается спад уровня воды, при этом сохраняется подтопление пойм. Общий подъем воды за паводок составил на большинстве рек 1-3,9 м, на реке Спасовке - 5 м, в бассейне реки Раздольной - 6-8 м. Опасные уровни воды отмечаются на реках Раздольной, Илистой в нижнем течении, Большой Уссурке и Малиновке в среднем течении.

При этом на 16-17 августа в регионе снова ожидаются дожди, но они пройдут в восточных районах края, куда не дошло прошедшее наводнение. Ожидаются подъемы уровня воды на реках восточного побережья на 0,6-1,2 м, на отдельных участках - с кратковременным выходом воды из низких берегов.