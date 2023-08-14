К Приморью подойдет новый тайфун 17 августа

Вихрь заденет восточное побережье региона

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Седьмой в 2023 году тайфун "Лан" 17 августа выйдет к японскому острову Хоккайдо через Японское море, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Западное крыло тайфуна принесет новые дожди на этот раз на восточное побережье Приморья.

"В четверг, 17 августа, над Японским морем по направлению к острова Хоккайдо станет смещаться тайфун "Лан". По последним расчетам, траектория вихря пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные дожди. На остальной территории местами кратковременные дожди", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что дожди вызовут подъемы уровня воды на реках восточного побережья на 0,6-1,2 м, на отдельных участках с кратковременным выходом воды из низких берегов. В пятницу, 18 августа, фронтальные разделы покинут Приморье.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Число подтопленных в крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600.

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