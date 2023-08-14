"Известия": доля россиян с доходом более 100 тыс. рублей в месяц увеличилась на треть

На показатель повлияли повышенная индексация соцвыплат и рост зарплат, отмечает газета

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доля россиян, среднемесячный доход которых выше 100 тыс. рублей, по итогам 2022 года составила 10,9 млн человек, или 7,4%. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на треть, пишет газета "Известия" со ссылкой на подсчеты FinExpertiza, проведенные на основе данных Росстата.

Как отмечает издание, в 2022 году более 100 тыс. рублей в месяц получал каждый 13-й россиянин. Если в 2021 году таких людей было 8,4 млн, то в 2022-м показатель увеличился на 2,5 млн и составил 10,9 млн человек. "В 2022 году благодаря повышенной индексации социальных выплат и росту зарплат все большая доля населения начала переходить из малообеспеченных групп в группы со средними и более высокими доходами", - пояснили газете аналитики.

Таким образом, число россиян с доходами выше среднего - от 45 тыс. и до 60 тыс. рублей - выросло на 16,1% в 2022 году, а число получающих не менее 100 тыс. рублей увеличилось на 30,6%, уточнили эксперты.

"Известия" направили запрос в Минтруд РФ.