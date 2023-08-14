В России более 75% опрошенных студентов-мужчин увлекаются киберспортом

По данным экспертно-аналитического доклада НИУ ВШЭ, из них 33,4% играют каждый день

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 75% студентов мужского пола регулярно играют в соревновательные онлайн-игры, свидетельствуют результаты экспертно-аналитического доклада НИУ ВШЭ о состоянии киберспорта в российских вузах, имеющиеся в распоряжении ТАСС. Среди студентов женского пола киберспортом увлекается только 20%.

В онлайн-опросе приняли участие 21,8 тыс. студентов из 322 российских вузов.

"75,3% студентов мужского пола играют в соревновательные онлайн-игры как минимум несколько раз в месяц. Такое хобби среди женщин встречается гораздо реже. Только 20,2% студентов женского пола интересуются онлайн-играми", - говорится в исследовании.

Уточняется, что 33,4% студентов-мужчин играет каждый день, 27,3% несколько раз в неделю и 14,6% несколько раз в месяц. Среди женщин каждый день играет в онлайн-игры только 5,5%, 6,2% несколько раз в неделю и 8,5% несколько раз в месяц.