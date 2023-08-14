В Екатеринбурге выпустят энциклопедию к 300-летию основания города

Издание выйдет тиражом до 1,1 тыс. экземпляров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга выпустят энциклопедию к 300-летию основания города, сообщили ТАСС в горадминистрации.

"Были предоставлены исключительные права на информационное наполнение, включая тексты, изображения, схемы и т.д., издания "Энциклопедия Екатеринбурга" <…> с целью подготовки печатной версии издания в количестве до 1,1 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении с уточнением, что аналогичная книга выпускалась 20 лет назад.

Как добавили в администрации города, по сравнению с предыдущей редакцией издание существенно расширено и дополнено. Оно содержит сведения практически обо всех сторонах жизни города - культуре, искусстве, архитектуре, промышленности, науке, религии и быте.

Новая энциклопедия будет представлять собой научное справочное издание с актуальными сведениями, краткими статьями с проверенными научными данными, библиографией и подписью автора.