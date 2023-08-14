Количество поданных через "Госуслуги" заявлений в 2023 году выросло более чем на 30%

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что с января по июль граждане подали 336 млн заявлений через сервис

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество заявлений, поданных через портал госуслуг с января по июль, выросло более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 336 млн. Самыми популярными госуслугами стали запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В период с января по июль 2023 года гражданами было подано 336 млн заявлений на "Госуслугах", что на 32% больше аналогичного периода прошлого года", - привели в аппарате вице-премьера слова Чернышенко.

По словам Чернышенко, в этом году среди самых востребованных госуслуг в электронном формате стали запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки.

"Популярность портала госуслуг растет: если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 млн обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 млн. Количество верифицированных пользователей "Госуслуг" сегодня составляет 103 млн человек - это почти 70% наших граждан", - добавил Чернышенко.

Чернышенко отметил, что развитие госуслуг и сервисов, их перевод в электронный формат продолжается - мероприятия заложены в национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации". Возможность очного обращения за госуслугами для граждан по-прежнему сохраняется.