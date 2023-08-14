В Якутии создали систему учета достопримечательностей

В реестр вошли музеи, памятники, объекты культурного наследия

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Система учета достопримечательностей создана в Якутии, в единый реестр вошли музеи, памятники, в том числе природные, объекты культурного наследия, места отдыха, туробъекты. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов.

"Объекты культурного наследия, природные памятники, места силы, точки притяжения - все эти достопримечательности находились в разных системах учета в разных ведомствах. Кропотливая работа по консолидации велась полтора года. Сегодня реестр насчитывает 365 достопримечательностей", - сказал Громов.

Как уточнили в агентстве, одним из важнейших моментов в создании системы стало четырехстороннее соглашение между ними, Институтом геокультурного развития, региональным департаментом по охране объектов культурного наследия и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Среди вошедших в реестр объектов - национальный парк "Ленские столбы", ледник Булуус в Хангаласском районе, зоопарк "Орто Дойду".

Реестр обеспечит подачу единой информации в системы картографии и навигации, органы дорожной инфраструктуры, а также информационным источникам.

О туристах из КНР

Как отметил Громов, туроператоры Якутии приняли в среднем около 150 китайских туристов в этот летний период. По его информации, в основном они прибывали в регион рейсами из Москвы, Владивостока и Хабаровска. Кроме того, директор регионального агентства развития туризма напомнил, что авиакомпания "Якутия" запустила рейсы с маршрутом Якутск - Харбин - Якутск.

"В Якутии китайских туристов интересуют в основном заповедные локации и наши удивительные пейзажи. По видам туризма предпочитают в республике экстремальный, активный и охотничьи туры", - добавил Громов. По его мнению, также одной из мотиваций узнать Якутию становится возможность цифрового детокса - отдыха от технологий и гаджетов в экологически чистых и малолюдных местах.