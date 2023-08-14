На первом участке Московского скоростного диаметра завершили монтаж эстакад через ж/д пути

Работы проводили без остановки движения по центральному кольцу, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Закончили монтаж эстакад через ж/д пути МЦК на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра. Проводили его без остановки движения по МЦК", - написал мэр.

Он подчеркнул, что этот важный транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК), МСД и улицу Пруд-Ключики. "Благодаря эстакадам разгрузим участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снизим нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК", - добавил Собянин.

Кроме того, на 90% готов пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда через пути МЦД-2. "Он свяжет Волоколамское шоссе в районе дома №114 и 1-й Тушинский проезд, обеспечив безопасный путь через железную дорогу", - уточнил мэр.

По словам Собянина, отделочные работы и благоустройство территории должны закончить в сентябре.