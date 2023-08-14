Задымленность в Якутске может сохраниться до 16 августа

Глава региона Айсен Николаев поручил принять меры по аэрации и усиленной работе учреждений здравоохранения

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Задымленность в Якутске, связанная с лесными пожарами, согласно прогнозам, может сохраниться до среды, 16 августа, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"На границе с Усть-Майским районом действуют также сильные пожары в Хабаровском крае, что создало в итоге сильную задымленность во многих районах республики, в том числе в городе Якутске, которая, по прогнозам, сохранится до среды. Поручил главам населенных пунктов, где сильное задымление, принять меры по аэрации и по усиленной работе учреждений здравоохранения", - написал Николаев.

В Якутии в настоящее время действуют 127 лесных пожаров на площади 367 тыс. га. Как сообщил глава региона, основная часть из них зафиксирована в Усть-Майском, Олекминском и Алданском районах, тревожная ситуация в Верхнеколымском районе. Там наращивают дополнительные силы и средства. Всего к тушению пожаров привлечены 1 536 сотрудников лесопожарных формирований, задействовано 58 единиц спецтехники.