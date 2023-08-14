Начался прием заявок на участие в первом конкурсе инноваций для спортсменов "Sporttech"

В рамках конкурса запланированы консультации, питч-сессии, нетворкинг, индивидуальные встречи с партнерами, а также посещение их производственных площадок

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москвичи смогут принять участие в первом технологическом конкурсе инноваций для спортсменов "Sporttech", заполнить анкету для участия необходимо до 15 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Технологии для спорта - одно из приоритетных направлений развития спортивных инноваций. Конкурс позволит стартапам показать свои разработки крупнейшим игрокам рынка, а партнерам мероприятия - найти новые инновационные решения и внедрить их в ежедневную практику", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что в рамках конкурса запланированы консультации, питч-сессии, нетворкинг, индивидуальные встречи с партнерами и посещение их производственных площадок.

Конкурс продлится до 1 ноября и завершится традиционным демоднем, во время которого участники представят 10 самых перспективных стартапов. Лучшие технологические решения пройдут пилотное тестирование и в дальнейшем смогут стать частью инфраструктуры ведущих игроков рынка и городской среды.

Партнеры конкурса заинтересованы в разработках для киберспорта, спортмедицины и безопасности спортсменов, а также в приложениях и платформах для занятий и технологиях для монетизации спортивных мероприятий.

Технологический конкурс проводит Агентство инноваций Москвы (АИМ) при департаменте предпринимательства и инновационного развития города. Оно предлагает линейку программ для бизнеса, которые помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, а также привлекать инвестиции, становиться лучше и находить крупных заказчиков.