В Туве объявили предупреждение из-за сильного ветра, ливней и грозы

По прогнозу, порывы ветра в республике могут достигнуть 25 м/с

ТАСС, 14 августа. В Туве объявили предупреждение о сильном ветре до 25 м/с, ливнях и грозах. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Предупреждение об опасных погодных явлениях: в течение суток 14 августа и ночью 15 августа в Республике Тыва ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют 14 августа в республике днем +28 градусов, а ночью столбик термометра покажет +13 градусов.

При такой погоде спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на машине. Во время ветра нельзя находиться вблизи крупных деревьев, плохо закрепленных конструкций.