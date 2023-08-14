В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В городе зафиксировали превышение ПДК метантиолов в 1,4 раза, а сероводорода - в 1,2 раза

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%, объявили на утро понедельника в Омске, сообщили в пресс-службе омского Минприроды.

"Объявлен режим НМУ первой степени опасности с 00:00 (21:00 мск) до 10:00 (07:00 мск) 14 августа 2023 года для 12 предприятий города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что накануне, 13 августа, жители жаловались на сильный химический запах в Кировском округе Омска. В городе зафиксировали превышение ПДК метантиолов (по метилмеркаптану) в 1,4 раза, сероводорода - в 1,2 раза.

В Минприроды подчеркнули, что повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в этот период свидетельствует о неполноте и недостаточной эффективности мероприятий по снижению выбросов. Информация о превышениях направлена в надзорные органы. Региональные власти также обратились в Росприроднадзор с просьбой организовать проверку предполагаемого источника загрязнения на предмет соблюдения требований по снижению выбросов при неблагоприятных метеоусловиях.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время визита в Омске в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируют выбросы загрязняющих веществ.