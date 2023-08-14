Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту

Руководитель корпорации Meta отметил, что "пора двигаться дальше"

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг упрекнул Илона Маска, с которым у него должен был состояться поединок, в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что пора "двигаться дальше".

"Думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату. Дэйна Уайт [президент UFC, Абсолютного бойцовского чемпионата] предложил сделать поединок настоящим благотворительным соревнованием. Илон не подтвердил дату, затем заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку у меня на заднем дворе", - написал Цукерберг в своей социальной сети Threads (принадлежит Meta).

Бизнесмен отметил, что Маск "знает, как с ним связаться", в случае, если все же настроен провести бой, а также подчеркнул, что "сосредоточится на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту".

11 августа Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов, а в качестве организаторов мероприятия выступят фонды предпринимателей вместо UFC. 7 августа миллиардер заявил, что ему может потребоваться операция перед возможным поединком с Цукербергом.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X. Бизнесмены договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.