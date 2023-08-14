В Москве за полгода собрали более 700 тыс. тонн вторсырья

Заммэра города Петр Бирюков отметил, что всего в дворах Москвы и около объектов социальной сферы оборудовали свыше 22 тыс. контейнерных площадок

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 700 тыс. тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"За январь - июнь 2023 года при сортировке выделено и направлено на переработку свыше 700 тыс. тонн вторсырья, что на 100 тыс. тонн превышает предыдущий аналогичный показатель. Эта динамика еще раз подтверждает, что программа раздельного сбора мусора работает эффективно, она востребована жителями", - сказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что в прошлом году удалось собрать рекордный объем - около 1,5 млн тонн вторсырья.

"При запуске программы в 2020 году главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. На протяжении всех лет реализации проекта фиксируется стабильный рост доли собранного вторсырья, все больше москвичей присоединяются к практике раздельного сбора мусора. И сегодня эта программа - яркий пример нашего эффективного сотрудничества с жителями", - отметил Бирюков.

По его словам, всего в московских дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.