В Москву доставили новые плавучие причалы и электросуда

В департаменте транспорта города отметили, что электросуда направят на ходовые испытания по маршрутам, в том числе в рамках подготовки капитанов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пять плавучих причалов и четыре электросудна для речных маршрутов прибыли в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"В Москву прибыли пять новых плавучих причала и четыре электросудна для регулярных речных маршрутов. Плавучие причалы изготавливают на судоверфи в Перми, электросуда - в Санкт-Петербурге, а финальная подготовка к работе с пассажирами проходит уже в Москве. По итогам работ специалисты тщательно протестируют системы на причалах. Новые электросуда направят на ходовые испытания по маршрутам, в том числе в рамках подготовки капитанов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, все детали причалов сделаны из высокопрочной стали, которая надежно защищает от внешних повреждений и перепадов температуры, а при изготовлении электросудов использовалась технология лазерной сварки корпуса - она придает легкость, надежность и долговечность. "Наши причалы и электросуда - полностью российская разработка, они современные, экологичные и не наносят никакого вреда акватории Москвы-реки" - отметил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее в акватории Москва-реки установили четыре плавучих причала в рамках подготовки к запуску второго регулярного речного маршрута. "Причалы - полностью отечественная разработка, созданная с учетом высоких стандартов Московского транспорта. Они безопасны и экологичны - не наносят вреда акватории и работают исключительно за счет электричества", - подчеркнули в департаменте.

Первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы", была запущена 20 июня. Протяженность круглогодичного маршрута составила более 6,5 км. В запуске речного электротранспорта приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра столицы, всего в городе будет действовать пять маршрутов речных электросудов.