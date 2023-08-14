На референдуме в Польше поднимут вопрос о сносе стены на границе с Белоруссией

Референдум пройдет 15 октября одновременно с парламентскими выборами

ТАСС. 14 августа. Власти Польши опубликовали очередной вопрос для референдума, который планируется провести в стране 15 октября одновременно с парламентскими выборами. Как сообщил в соцсети X (ранее Twitter) министр обороны Мариуш Блащак, четвертый вопрос будет касаться стены на границе с Белоруссией.

"Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польши с Белоруссией?", - опубликовал министр новый вопрос. "Вы решите, будет ли наша граница и дальше защищаться и будет ли в безопасности", - сказал он в коротком видеообращении.

Представители польских властей с пятницы публикуют вопросы, которые они планируют вынести на референдум. Первый вопрос будет касаться продажи государственных предприятий, второй - повышения пенсионного возраста, а третий - принятия нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки и их принудительного расселения в европейских государствах.

Оборудованную средствами дистанционного контроля заградительную стену высотой 5,5 м и длиной 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года для предотвращения проникновения с белорусской территории незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран.