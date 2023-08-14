В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

По данным Уральского гидрометцентра, в центральных районах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность, а на востоке региона - высокую

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность ожидается 14 августа в Курганской области. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 14 августа в центральных районах Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области - высокая пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по шкале Нестерова)", - говорится в сообщении.

По данным Курганского гидрометцентра, в регионе установилась переменная облачность. Температура воздуха днем может достигнуть +28 градусов, ветер до 10 м/с.