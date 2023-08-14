Военнослужащие ВВО обеспечивают переправу пострадавших от наводнения в Приморье

В регионе от транспортного сообщения были отрезаны несколько населенных пунктов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) помогают переправить пострадавших от наводнения в Приморском крае в населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

"По заявке правительства Приморского края командованием Восточного военного округа было принято решение о выделении сил и средств для помощи пострадавшим от наводнения жителям региона", - говорится в сообщении.

Из-за наводнения, вызванного тайфуном "Ханун", в Приморском крае от транспортного сообщения были отрезаны несколько населенных пунктов. В связи с этим выделили гусеничные плавающие транспортеры (ПТС-2) от двух инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье. Транспортеры обеспечивают доставку продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, а также перевозку жителей через затопленные участки.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Паводок подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов, всего пострадали 65 населенных пунктов. А наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет.