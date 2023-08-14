Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что новое звание - это честь и огромное задание

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который был ранен при попытке покушения в мае, получил звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

"В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии", - сообщила она.

Прилепин, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что новое звание - это честь и огромное задание. "Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы - и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением", - добавил он.

Ранее Прилепин сообщал, что получил должность заместителя командира полка Росгвардии "Оплот" и добавил, что вернется в строй после выздоровления.