14 августа, 07:12

Система Роскомнадзора "Антифрод" с декабря заблокировала около 400 млн звонков мошенников

По данным ведомства, в июле 2023 года количество звонков с подменой номера выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" предотвратила почти 400 млн мошеннических звонков с момента запуска в декабре 2022 года, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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"В июле 2023 года количество звонков с подменой номера выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 72,9 млн. Всего с декабря 2022 года предотвращены 391,3 млн мошеннических звонков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным Роскомнадзора, к системе уже подключились "Мегафон", МТС, "Билайн" и Tele2. В среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут. Недавно "Билайн" зафиксировал самую долгую атаку за все время наблюдений - мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти 3 часов и за это время совершил 1 430 попыток вызовов. Ведомство заблокировало все попытки.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться 2 464 российских оператора связи. В 2022 году началась ее тестовая эксплуатация. 

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