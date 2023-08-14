Более 35 тыс. москвичей развили бизнес-навыки на тренингах в службе занятости

С начала 2022 года служба занятости провела свыше 1 тыс. мероприятий для самозанятых и начинающих предпринимателей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. жителей Москвы развили предпринимательские навыки при поддержке службы занятости с начала 2022 года. Специалисты по организации собственного дела помогли оформить самозанятость, ИП или ООО и научили продвигать бизнес-идею, сообщается на портале мэра Москвы.

"Служба занятости выступает в роли наставника для желающих открыть собственное дело и помогает на каждом этапе предпринимательского пути. Одно из направлений поддержки - обучение необходимым бизнес-навыкам на авторских тренингах, деловых играх и вебинарах. Мы уделяем особое внимание поддержанию релевантности предпринимательских программ в соответствии с современными трендами рынка труда. С начала 2022 года служба занятости провела более 1 тыс. мероприятий для самозанятых и начинающих предпринимателей, которые посетили свыше 35 тыс. человек", - приводятся слова первого замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александры Александровой.

Экспертами на тренингах выступают представители крупнейших маркетплейсов, интернет-магазинов, банков, образовательных платформ и известные практикующие предприниматели. Среди партнеров службы занятости в направлении развития бизнес-инициатив более 50 организаций.

Бизнес-тренинги и другие обучающие мероприятия подбираются индивидуально в зависимости от целей и потребностей каждого соискателя. О преимуществах и правовых аспектах работы на себя открывающим свое дело с нуля рассказывают на семинаре "Как стать самозанятым? Инструкция к применению". Понять особенности различных форм собственности и систем налогообложения предприниматели с небольшим опытом смогут на мероприятиях по профориентации в бизнесе и поиску идей "Узнай, какой ты предприниматель", "Бизнес-идея: как найти и выбрать", "Бизнес-план за один день".