14 августа, 07:20
Военная операция на Украине

Восстановить многоквартирный дом в Белгороде после атаки БПЛА планируют до конца недели

Специалисты произвели замеры остекления в четырех квартирах из пяти

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Работы по восстановлению многоквартирного дома в Белгороде, поврежденного 13 августа в результате атаки БПЛА, планируют завершить до конца текущей недели. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков.

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"По восстановлению самих жилых помещений произведены замеры остекления в четырех квартирах из пяти. В четверг будут завершены работы полностью по восстановлению остекления, сейчас по временной схеме в пленке восстановили. До конца недели будет восстановлен полностью фасад в керамограните", - сообщил Голиков.

Также он добавил, что со вторника приступает к работе автоэксперт по определению оценки ущерба, полученного автомобилям.

13 августа в результате атаки БПЛА в жилом доме на улице Есенина в Белгороде повреждения получили пять квартир, а также 16 припаркованных рядом автомобилей. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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