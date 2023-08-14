Восстановить многоквартирный дом в Белгороде после атаки БПЛА планируют до конца недели

Специалисты произвели замеры остекления в четырех квартирах из пяти

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Работы по восстановлению многоквартирного дома в Белгороде, поврежденного 13 августа в результате атаки БПЛА, планируют завершить до конца текущей недели. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков.

"По восстановлению самих жилых помещений произведены замеры остекления в четырех квартирах из пяти. В четверг будут завершены работы полностью по восстановлению остекления, сейчас по временной схеме в пленке восстановили. До конца недели будет восстановлен полностью фасад в керамограните", - сообщил Голиков.

Также он добавил, что со вторника приступает к работе автоэксперт по определению оценки ущерба, полученного автомобилям.

13 августа в результате атаки БПЛА в жилом доме на улице Есенина в Белгороде повреждения получили пять квартир, а также 16 припаркованных рядом автомобилей.