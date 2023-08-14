МЧС Киргизии прекратило поиски пропавших альпинистов из России и Литвы

Такое решение приняли из-за сложных погодных условий

БИШКЕК, 14 августа. /ТАСС/. Поиски пропавших в районе пика Победы альпинистов из России и Литвы прекращены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

"С учетом сложных погодных условий, продолжающихся сходов снежных лавин и угрозы для жизни спасателей МЧС по маршруту восхождения <...> принято решение об их возвращении в базовый лагерь, а в дальнейшем - в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении. В МЧС пояснили, что группа пропавших альпинистов могла сорваться с отвесного склона и пролететь вниз порядка 1 км.

28 июля в пресс-службе МЧС Киргизии сообщили, что спасатели приступили к поиску российских и литовского альпинистов, которые пропали на территории республики в районе пика Победы. Известно, что в базовом лагере альпинисты разместились 11 июля и в тот же день начали восхождение. В последний раз они выходили на связь 19 июля, находясь на высоте 6,9 тыс. м.

Пик Победы находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его высота составляет 7 439 м.