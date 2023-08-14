В Китае задержали почти 180 руководителей больниц по подозрению в коррупции

Власти провинции Шэньси получили 2521 сообщение о коррупции в сфере здравоохранения в 2023 году, сообщает газета Global Times

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. В Китае задержали 176 руководителей медицинских учреждений за последние несколько недель в рамках масштабной антикоррупционной кампании. Об этом сообщила газета Global Times.

По ее информации, с середины июля власти Китая в ходе "масштабной и самой активной за все время кампании" по борьбе с коррупцией в области здравоохранения задержали руководителей больниц в более чем 20 регионах страны, в частности, в восточных провинциях Шаньдун и Цзянсу, Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны и муниципалитете Тяньцзин на северо-востоке.

Власти китайской провинции Шэньси получили 2521 сообщение о коррупции в сфере здравоохранения в этом году, после чего были проведены расследования в отношении 937 человек, сообщает издание.

По словам эксперта в области здравоохранения Чжун Чунмина, коррупция в медицинском секторе является "серьезной проблемой, которая подрывает авторитет китайской системы здравоохранения". Чжун заявил, что такие преступления приводят к неверному распределению медицинских ресурсов, поскольку средства, выделенные для лечения пациентов, используются не по назначению. В частности, на прошлой неделе в провинции Хунань начали расследование в отношении руководителя больничного отделения, после того как девять сотрудников пожаловались на нарушение им правил, которое привело в итоге к смертям двух пациентов.

В июле текущего года Национальная комиссия здравоохранения КНР, Государственное управление по регулированию рынка Китая и семь других правительственных учреждений запустили годичную кампанию по борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения.