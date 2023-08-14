Онлайн-голосование за подключение сел и деревень к интернету продлили до 10 сентября

По данным Минцифры к мобильному интернету в 2024 году подключат 1481 населенный пункт

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ продлило до 10 сентября 2023 года онлайн-голосование за подключение в 2024 году к интернету малых населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Мы продлеваем онлайн-голосование - заявки на "Госуслугах", как и по почте, будут приниматься до 10 сентября 2023 года включительно", - сказано в сообщении.

По данным Минцифры к мобильному интернету в 2024 году будет подключен 1481 населенный пункт - каждый с численностью от 100 до 500 человек, а выбирать будут среди тех деревень, которые наберут наибольшее количество голосов. "В онлайн-голосовании уже приняли участие 382 тыс. человек", - добавили в министерстве.

Активнее всего голосуют жители республик Башкортостан и Татарстан, Челябинской области, Пермского края, Ростовской области, Краснодарского края, а также Иркутской, Белгородской, Саратовской и Вологодской областей область.

"Чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населенный пункт, за который вы голосуете. Письмо могут подписать сразу несколько человек - будет учтен голос каждого. Голосовать можно только за населенный пункт в своем регионе", - заключили в Минцифры.

Ранее министерство сообщало, что онлайн-голосование продлится до 13 августа, а письма будут приниматься до 10 сентября 2023 года.