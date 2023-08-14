Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества школьных принадлежностей

Она будет работать до 25 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии учебного года запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщает ведомство.

"Горячая линия будет длиться с 14 по 25 августа 2023 года. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации можно ознакомиться с рекомендациями по выбору школьной формы, ранцев и портфелей, а также по организации рабочего места школьника и его режима дня.