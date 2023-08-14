Специалисты общегородского контакт-центра в Москве обработали более 340 млн звонков

Каждый месяц на горячих линиях ОКЦ круглосуточно обрабатывается в среднем 5 млн звонков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 340 млн звонков от жителей Москвы поступило за более чем 12 лет работы общегородского контакт-центра (ОКЦ), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В начале августа общегородской контакт-центр принял 340-миллионный звонок: на горячую линию единой медицинской справочной службы Москвы обратился житель столицы для записи на прием к терапевту. Уже более 12 лет москвичи решают насущные вопросы в разных сферах жизни, обращаясь на более чем 70 горячих линий общегородского контакт-центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый месяц на горячих линиях ОКЦ в круглосуточном режиме обрабатывается в среднем 5 млн звонков. Москвичи обращаются, чтобы уточнить статус оформления документов и расписание городского транспорта, записаться на прием к врачу или вызвать мастера для устранения коммунальных неполадок, а также по другим вопросам. С начала 2023 года в центре обработали более 19 млн звонков. Операторы отвечают на звонки круглосуточно и без выходных.

"Общегородской контакт-центр работает с 2011 года. Сервис постоянно развивается, увеличивается количество тем для консультаций москвичей и сокращается время ожидания ответа на линиях. Для этого активно внедряются цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект. С 2014 года на линиях используется голосовой помощник", - значится в публикации. Робот обрабатывает до 50% звонков, с начала года он принял более 9,5 млн вопросов.