Москвичи смогут пройти квиз о столичной промышленности на урбанфоруме

Мероприятие пройдет 19 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут принять участие в интеллектуально-развлекательной игре и ответить на вопросы о столичной промышленности. Квиз пройдет 19 августа в спортивном комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"Квиз, посвященный развитию экономического сектора столицы и становлению промышленности, пройдет 19 августа. Мы проведем четыре очных и одну онлайн-игру. Участвовать можно группами до шести человек. Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города", - приводит пресс-служба слова главы департамента Владислава Овчинского.

Каждая игра состоит из пяти раундов по полтора часа. Всего для участников подготовили около 120 вопросов. Например, им предстоит вспомнить, кто из литераторов причастен к популяризации промышленности, какие городские памятники посвящены столичным фабрикам и заводам, как связана отечественная киноиндустрия с днем московской промышленности. Кроме того, необходимо будет соотнести предприятие и продукцию, которую там выпускают: пряники, неваляшек, конфеты "Москвичка", парашюты и многое другое.

Подать заявку на участие и посмотреть расписание игр можно на сайте проекта "Открой#Моспром". Участникам, занявшим три первых места, вручат памятные призы.