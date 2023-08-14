Московская музыкальная школа №64 переедет в собственное здание

Учреждение ранее арендовало этаж общеобразовательной школы №1514

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Детская музыкальная школа №64 на юго-западе Москвы переедет из арендуемого помещения в собственное отремонтированное здание с 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Детская музыкальная школа №64 в Ломоносовском районе переезжает в собственное отремонтированное здание на улице Марии Ульяновой, дом 29а. В сентябре здесь начнутся занятия. Ранее учреждение арендовало этаж общеобразовательной школы №1514", - говорится в сообщении.

В новом здании будут учиться более 570 человек на бюджетном отделении, еще около 100 - на платном. Дети смогут освоить фортепиано, народные, духовые и струнные инструменты, хоровое пение. "Откроются новые направления обучения - "Медные духовые инструменты" и "Ударные инструменты". В перспективе к действующему хоровому коллективу добавится духовой оркестр, сформированный из учеников школы", - приводятся в тексте слова директора музыкальной школы №64 Андрея Пауткина.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 1 434 кв. м. В нем будет четыре теоретических класса, 27 помещений для индивидуальных занятий, два концертных зала и административные кабинеты. На территории также появилась уличная сцена и скамейки для зрителей. Для учреждения закупили новые музыкальные инструменты, среди которых фортепиано, скрипки, флейты, гитары, домры, аккордеоны и другие. Также планируют приобрести трубы, ксилофоны, ударные установки.