Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш превысило 85 тыс. с начала года

За последние сутки в стране зафиксировали 2 905 новых случаев заболевания, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 85 411. За последние сутки в стране зафиксировано 2 905 новых случаев заболевания, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на управление службы здравоохранения республики.

По его данным, за последние 24 часа от лихорадки умерли 11 жителей страны. Число летальных исходов в августе достигло 147, в июле - 204. Общее число жертв этой болезни составило в Бангладеш в нынешнем году 398. При этом за последние сутки количество выздоровевших пациентов составило 2 991 человек.

Ранее местные эксперты в области здравоохранения утверждали, что распространение инфекции достигло пика и уровня эпидемии. Этому способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные ливни и увеличение числа комаров-переносчиков.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно вызвать потенциально смертельные осложнения.