В международном медкластере в "Сколково" откроют три новых парковых зоны

Общая площадь благоустройства составит 2,83 га

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вторую очередь благоустройства завершат на территории Международного медкластера в "Сколково" в этом году, откроются три новых парковых зоны: "Лес ощущений", "Птичья роща" и детская площадка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь благоустройства составит 2,83 га. По всему парку планируется расположить ряд арт-объектов: грибы на деревьях, покрытые люминесцентной краской и светящиеся в темноте, разноцветные насекомые, замысловатые цветы и растения", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Как добавил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в "Лесу ощущений" будут реализованы несколько уникальных функциональных особенностей, например, тактильные дорожки, сделанные из камней, булыжников, бревен, ходьба по ним укрепляет голеностоп и позволяет держать правильный баланс тела. На входе в лес - арка с искусственным туманом.

"Также здесь появятся тропы для power footing - из шишек, щепы, коры, песка, гальки, что позволяет стимулировать нервные окончания для снятия мышечного и эмоционального напряжения. Кроме того, выделена зона медитаций - арка внутри холма в виде тоннеля, задающая камерность пространству", - цитирует пресс-служба Загрутдинова.

По его словам, "Птичья роща" станет стартом различных физических активностей и марафонов - именно тут расположится точка проката велосипедов и самокатов. "Она находится в контакте с Мещерским парком, что позволяет связать несколько природных зон в единое зеленое пространство. Название парка связано с тем, что в этой зоне будут также располагаться домики для кормления птиц", - резюмировал Загрутдинов.

Кроме того, на детской площадке будут предусмотрены игровые зоны для детей различных возрастных групп, а также пространства для маломобильных групп населения, зона воркаута и зона тихого отдыха.