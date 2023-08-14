В Запорожской области выдали 300-тысячный российский паспорт

Его получил 96-летний житель Васильевского района

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Паспорт гражданина РФ выдан 96-летнему жителю Васильевского района Запорожской области, сообщается на портале "МВД медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Он стал 300-тысячным жителем региона, получившим российский паспорт.

"300-тысячный российский паспорт 96-летний житель Васильевского района Запорожской области получил из рук руководителя ВГА города Васильевки Натальи Романиченко и заместителя начальника УВМ ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Леонида Маркова", - приведены в сообщении слова официального представителя МВД России.

Волк отметила, что в Запорожской области продолжается активная работа по паспортизации. Сотрудники подразделений по вопросам миграции на данный момент получили уже более 300 тыс. заявлений на приобретение гражданства РФ от местных жителей.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24" сообщал, что более половины жителей области получили российские паспорта.