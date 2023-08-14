Собянин: в Москве расходы социальной направленности составляют 52% бюджета

По словам мэра столицы, в этом году почти 3,6 трлн рублей вложат в экономический рост, повышение качества жизни людей, снижение негативного влияния на экологию

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Расходы социальной направленности составляют 52% бюджета Москвы, в том числе и на соцподдержку жителей и здравоохранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"95% программных бюджетных расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития. <...> Больше половины бюджета - 52% - составляют расходы социальной направленности, в том числе на соцподдержку москвичей, развитие здравоохранения, образование. Еще 43% идут на развитие городской среды и инвестиций, в частности, чуть меньше четверти - на транспорт", - написал Собянин.

По его словам, в этом году почти 3,6 трлн рублей будут вложены в экономический рост, повышение качества жизни людей, снижение негативного влияния на экологию. Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются по каждой из 13 госпрограмм Москвы.

"Эта работа получила национальное признание. Так, Москва лидирует в 7 из 9 российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию", - добавил мэр.